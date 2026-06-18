Шурыгиной запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями

Краткий пересказ от РИА ИИ Диане Шурыгиной запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

Подозреваемой также нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением определенных случаев.

Кроме того, ей не разрешают общаться со свидетелями и подозреваемыми.

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Диане Шурыгиной (Шляниной) под домашнем арестом запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, подозреваемыми, а также пользоваться почтой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение.

По словам собеседника агентства, Шурыгиной под домашним арестом запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела. При этом она может общаться с адвокатами, а также близкими родственниками, круг которых определен законом.

Также Шурыгиной запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением общения с защитниками и следователями.

Кроме того, собеседник добавил, что девушке нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, посылки и письма, кроме жалоб в правоохранительные органы и органы государственной власти, получения повесток и других процессуальных документов.

В правоохранительных органах также рассказали РИА Новости, что уголовное дело в отношении Шурыгиной было возбуждено 19 мая, вечером того же дня она была задержана.