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Шурыгиной запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями - РИА Новости, 18.06.2026
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01:30 18.06.2026
Шурыгиной запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями

Суд запретил интернет обвиняемой в распространении порнографии Шурыгиной

© Кадр из программы "Пусть говорят"Диана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Кадр из программы "Пусть говорят"
Диана Шурыгина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диане Шурыгиной запретили пользоваться средствами связи и интернетом.
  • Подозреваемой также нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением определенных случаев.
  • Кроме того, ей не разрешают общаться со свидетелями и подозреваемыми.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Диане Шурыгиной (Шляниной) под домашнем арестом запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, подозреваемыми, а также пользоваться почтой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение.
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По словам собеседника агентства, Шурыгиной под домашним арестом запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела. При этом она может общаться с адвокатами, а также близкими родственниками, круг которых определен законом.
Также Шурыгиной запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением общения с защитниками и следователями.
Кроме того, собеседник добавил, что девушке нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, посылки и письма, кроме жалоб в правоохранительные органы и органы государственной власти, получения повесток и других процессуальных документов.
В правоохранительных органах также рассказали РИА Новости, что уголовное дело в отношении Шурыгиной было возбуждено 19 мая, вечером того же дня она была задержана.
Как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Шурыгина после задержания провела ночь в изоляторе временного содержания (ИВС), в камере находилась одна, жалоб на условия содержания у нее не было.
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