Шурыгиной запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диане Шурыгиной запретили пользоваться средствами связи и интернетом.
- Подозреваемой также нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением определенных случаев.
- Кроме того, ей не разрешают общаться со свидетелями и подозреваемыми.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Диане Шурыгиной (Шляниной) под домашнем арестом запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, подозреваемыми, а также пользоваться почтой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение.
По словам собеседника агентства, Шурыгиной под домашним арестом запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела. При этом она может общаться с адвокатами, а также близкими родственниками, круг которых определен законом.
Также Шурыгиной запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением общения с защитниками и следователями.
Кроме того, собеседник добавил, что девушке нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, посылки и письма, кроме жалоб в правоохранительные органы и органы государственной власти, получения повесток и других процессуальных документов.
В правоохранительных органах также рассказали РИА Новости, что уголовное дело в отношении Шурыгиной было возбуждено 19 мая, вечером того же дня она была задержана.
Как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Шурыгина после задержания провела ночь в изоляторе временного содержания (ИВС), в камере находилась одна, жалоб на условия содержания у нее не было.