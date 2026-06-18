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Канцлер Австрии призвал лидеров ЕС к контактам с Россией по Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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18:24 18.06.2026
Канцлер Австрии призвал лидеров ЕС к контактам с Россией по Украине

Штокер призвал лидеров ЕС к контактам с руководством РФ, в том числе по Украине

© AP Photo / Denes ErdosКанцлер Австрии Кристиан Штокер
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Канцлер Австрии Кристиан Штокер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал лидеров ЕС к контактам с российским руководством, в том числе по Украине.
  • По мнению Штокера, для успешной дипломатии и завершения конфликтов необходимы переговоры, и сначала нужно открыть каналы связи.
  • Австрийский канцлер подчеркнул, что страны евроблока едины в том, что результатом поддержки Украины должен быть справедливый и устойчивый мир.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал лидеров ЕС к контактам с российским руководством, в том числе по Украине.
Ранее издание Politico утверждало, что контакты Евросоюза с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать".
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"Я полностью согласен с этим (открытием Брюсселем каналов связи с Россией для обсуждения темы возможных переговоров - ред.)... (Конфликты - ред.) завершает успешная дипломатия. И чтобы дипломатия была успешной, нужны... переговоры, и сначала нужно открыть эти каналы", - отметил Штокер в интервью газете Financial Times.
При этом австрийский канцлер не стал высказывать предположения о том, кого Европа могла бы назначить на должность своего представителя в переговорах с российским руководством. Однако он выразил мнение, что лидерам ЕС следует серьезно обсудить позицию, которую займет этот представитель, и вопросы, которые он будет готов обсуждать с Москвой.
"Мне неизвестно, разделяют ли лидеры ЕС одну позицию", - подчеркнул Штокер.
При этом, как утверждает канцлер, страны евроблока все же едины в том, что результатом поддержки Украины должен быть справедливый и устойчивый мир.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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