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Шойгу призвал отслеживать идущие с Запада угрозы цветных революций - РИА Новости, 18.06.2026
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00:12 18.06.2026 (обновлено: 01:00 18.06.2026)
Шойгу призвал отслеживать идущие с Запада угрозы цветных революций

Шойгу: России и ее союзникам необходимо отслеживать угрозы цветных революций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости отслеживать и совместно реагировать на угрозы «цветных революций», исходящие с Запада.
  • По словам Шойгу, Запад использует «мягкую» силу и технологии «цветных революций» для продвижения своих геополитических интересов.
  • Шойгу подчеркнул важность систематического отслеживания динамики таких вызовов и выработки методов реагирования, а также обмена опытом между заинтересованными странами.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России и ее союзникам необходимо отслеживать идущие с Запада угрозы "цветных революций", механизмы которых становятся все более изощренными, и совместно на них реагировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В своей статье для "Известий" Шойгу подробно описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии "цветных революций" для продвижения своих геополитических интересов, и как реализуются сценарии "цветных революций".
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По словам Шойгу, важно подчеркнуть, что Запад, вне зависимости от вносимых корректировок в политику, рассматривает применение "мягкой" силы как средство получения колоссальных геополитических плодов при относительно малых затратах.
"Временные сроки достижения этих целей сокращаются до нескольких лет, а шаблонные приемы раскачки социальной среды упрощают работу, что делает "цветные революции" предпочтительными для западных политтехнологов", - отметил секретарь СБ РФ.
Шойгу написал также, что в этих условиях надо делать России и ее партнерам.
"Таким образом, заблаговременное вскрытие угроз национальным интересам России, ее союзников и партнеров вследствие попыток осуществления "цветных революций" не утрачивает актуальности", - отметил Шойгу.
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По его словам, поскольку с каждой новой реализованной или нереализованной "революцией" ее механизмы становятся более изощренными, ни одно государство, вне зависимости от вида политического режима, культурной и конфессиональной специфики, не защищено от "цветной" угрозы.
"В связи с этим обеспечение суверенитета и внутренней устойчивости России, дружественных ей государств требуют систематического отслеживания динамики таких вызовов, своевременной выработки методов реагирования. Позитивный эффект, как представляется, даст налаживание постоянного обмена опытом между заинтересованными странами в купировании подобных угроз", - подчеркнул Шойгу.
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