Шойгу призвал отслеживать идущие с Запада угрозы цветных революций

Краткий пересказ от РИА ИИ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости отслеживать и совместно реагировать на угрозы «цветных революций», исходящие с Запада.

По словам Шойгу, Запад использует «мягкую» силу и технологии «цветных революций» для продвижения своих геополитических интересов.

Шойгу подчеркнул важность систематического отслеживания динамики таких вызовов и выработки методов реагирования, а также обмена опытом между заинтересованными странами.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. России и ее союзникам необходимо отслеживать идущие с Запада угрозы "цветных революций", механизмы которых становятся все более изощренными, и совместно на них реагировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В своей статье для "Известий" Шойгу подробно описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии "цветных революций" для продвижения своих геополитических интересов, и как реализуются сценарии "цветных революций".

По словам Шойгу, важно подчеркнуть, что Запад, вне зависимости от вносимых корректировок в политику, рассматривает применение "мягкой" силы как средство получения колоссальных геополитических плодов при относительно малых затратах.

"Временные сроки достижения этих целей сокращаются до нескольких лет, а шаблонные приемы раскачки социальной среды упрощают работу, что делает "цветные революции" предпочтительными для западных политтехнологов", - отметил секретарь СБ РФ

Шойгу написал также, что в этих условиях надо делать России и ее партнерам.

"Таким образом, заблаговременное вскрытие угроз национальным интересам России, ее союзников и партнеров вследствие попыток осуществления "цветных революций" не утрачивает актуальности", - отметил Шойгу.

По его словам, поскольку с каждой новой реализованной или нереализованной "революцией" ее механизмы становятся более изощренными, ни одно государство, вне зависимости от вида политического режима, культурной и конфессиональной специфики, не защищено от "цветной" угрозы.