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Шомуродов выйдет в составе сборной Узбекистана на матч против Колумбии - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
04:35 18.06.2026 (обновлено: 11:21 18.06.2026)
Шомуродов выйдет в составе сборной Узбекистана на матч против Колумбии

Шомуродов и Файзуллаев вошли в стартовый состав сборной Узбекистана на матч ЧМ

© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФутболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев попали в стартовый состав сборной Узбекистана на матч чемпионата мира против команды Колумбии.
  • Матч первого тура в рамках группы К пройдет в Мехико и начнется в 05:00 мск.
  • В стартовом составе сборной Узбекистана капитаном будет Элдор Шомуродов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Экс-нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов и бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попали в стартовый состав сборной Узбекистана на матч чемпионата мира против команды Колумбии, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча первого тура в рамках группы К пройдет в Мехико и начнется в 05:00 мск.
В стартовый состав дебютирующей на чемпионатах мира сборной Узбекистана вошли: Уткир Юсупов (вратарь), Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов, Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов (капитан).
Состав команды Колумбии выглядит следующим образом: Камило Варгас (вратарь), Даниэль Муньос, Джон Лукуми, Густаво Пуэрта, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Хамес Родригес (капитан), Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас и Луис Суарес.
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