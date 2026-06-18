Шомуродов выйдет в составе сборной Узбекистана на матч против Колумбии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев попали в стартовый состав сборной Узбекистана на матч чемпионата мира против команды Колумбии.
- Матч первого тура в рамках группы К пройдет в Мехико и начнется в 05:00 мск.
- В стартовом составе сборной Узбекистана капитаном будет Элдор Шомуродов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Экс-нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов и бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попали в стартовый состав сборной Узбекистана на матч чемпионата мира против команды Колумбии, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча первого тура в рамках группы К пройдет в Мехико и начнется в 05:00 мск.
В стартовый состав дебютирующей на чемпионатах мира сборной Узбекистана вошли: Уткир Юсупов (вратарь), Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов, Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов (капитан).
Состав команды Колумбии выглядит следующим образом: Камило Варгас (вратарь), Даниэль Муньос, Джон Лукуми, Густаво Пуэрта, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Хамес Родригес (капитан), Джон Ариас, Джефферсон Лерма, Луис Диас и Луис Суарес.
Колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба начнет игру на скамейке запасных.