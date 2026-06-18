Шомуродов выйдет в составе сборной Узбекистана на матч против Колумбии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Экс-нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов и бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попали в стартовый состав сборной Узбекистана на матч чемпионата мира против команды Колумбии, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).