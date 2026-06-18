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Шойгу заявил о применении цифровых технологий против властей в Африке - РИА Новости, 18.06.2026
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00:08 18.06.2026
Шойгу заявил о применении цифровых технологий против властей в Африке

Шойгу: ситуацию в некоторых странах Африки раскачивают с помощью IT-технологий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки.
  • В своей статье для «Известий» Шойгу описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии «цветных революций» для продвижения своих геополитических интересов.
  • Массовая апробация современных ИТ-технологий фиксировалась в ходе антиправительственных выступлений в Словакии, Турции, Непале, Сербии и ряде африканских стран, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Республику Конго.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В своей статье для "Известий" Шойгу подробно описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии "цветных революций" для продвижения своих геополитических интересов и как реализуются сценарии "цветных революций", в том числе с применением цифровых технологий.
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Массовая апробация современных ИТ-технологий фиксировалась в ходе антиправительственных выступлений в Словакии (январь 2025 года), Турции (март 2025 года), Непале (сентябрь 2025 года) и Сербии (с мая 2025 года по настоящее время), отметил Шойгу.
"Цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Республику Конго и ряд других", - указал секретарь СБ РФ.
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