Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки.
- В своей статье для «Известий» Шойгу описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии «цветных революций» для продвижения своих геополитических интересов.
- Массовая апробация современных ИТ-технологий фиксировалась в ходе антиправительственных выступлений в Словакии, Турции, Непале, Сербии и ряде африканских стран, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Республику Конго.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В своей статье для "Известий" Шойгу подробно описал, как правящие круги на Западе активно используют технологии "цветных революций" для продвижения своих геополитических интересов и как реализуются сценарии "цветных революций", в том числе с применением цифровых технологий.
"Цифровые средства манипулирования общественным мнением и организации антиправительственных выступлений широко применяются против властей дружественных России государств Африки, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Республику Конго и ряд других", - указал секретарь СБ РФ.
Запад сбросил маски, заявил Шойгу
3 февраля, 09:37