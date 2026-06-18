Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва считает, что Сербия сохраняет курс на военный нейтралитет, заявила Захарова.
- По ее словам, Белград взвешивает возможные последствия втягивания в НАТО.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что линия Сербии по военному нейтралитету не изменилась, а Белград взвешивает возможные последствия втягивания в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова
29 октября 2025, 16:24