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Захарова прокомментировала позицию Сербиии по военному нейтралитету - РИА Новости, 18.06.2026
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16:33 18.06.2026
Захарова прокомментировала позицию Сербиии по военному нейтралитету

Захарова: Россия исходит из того, что линия Сербии на нейтралитет не изменилась

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва считает, что Сербия сохраняет курс на военный нейтралитет, заявила Захарова.
  • По ее словам, Белград взвешивает возможные последствия втягивания в НАТО.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что линия Сербии по военному нейтралитету не изменилась, а Белград взвешивает возможные последствия втягивания в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Исходим из того, что эта линия Сербии (на нейтралитет - ред.) не претерпела изменений, а в Белграде тщательно взвешивают возможные последствия втягивания в периметр агрессивной политики альянса", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
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