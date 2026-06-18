Под Саратовом расследуют ЧП в детсаду, где ребенку прищемили палец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В детском саду под Саратовом пятилетнему мальчику прищемили палец, ему потребовалась госпитализация.
- Полиция и Следственный комитет начали проверку по факту инцидента.
- В детском саду назначено расследование несчастного случая, комиссия провела осмотр места инцидента, опрос сотрудников и проверку документации.
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Власти организовали расследование несчастного случая в детском саду под Саратовом, где 5-летнему мальчику понадобилась госпитализация после того, как ему прищемили палец, сообщили РИА Новости в администрации Энгельсского района.
В понедельник в соцсетях появилась информация, что воспитатель сильно прищемила мальчику дверью палец, но не оказала первую помощь и не вызвала "скорую". В полиции начали проверку по данному поводу, в СК также заинтересовались случаем и проводят проверку по статье о возможном причинении тяжкого вреда здоровью. В минздраве Саратовской области РИА Новости сообщили, что ребенок госпитализирован, перелома пальца нет. Мать мальчика заявила, что на третьем пальце практически отсутствуют мягкие ткани третьей фаланги.
"В детском саду назначено расследование несчастного случая, также комиссия комитета по образованию ЭМР осуществила выезд в детский сад поселка Лощинный. В ходе работы проведен осмотр места инцидента, опрос сотрудников учреждения и проверка документации по учету несчастных случаев", - сообщили в администрации Энгельсского района.