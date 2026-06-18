Под Саратовом расследуют ЧП в детсаду, где ребенку прищемили палец

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Власти организовали расследование несчастного случая в детском саду под Саратовом, где 5-летнему мальчику понадобилась госпитализация после того, как ему прищемили палец, сообщили РИА Новости в администрации Энгельсского района.