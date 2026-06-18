В России обсуждают новые этапы обмена заблокированных активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские власти прорабатывают варианты для возврата россиянам заблокированных за границей активов.

Европейские и американские инвесторы заинтересованы в обмене заблокированных активов, но западные регуляторы препятствуют этому процессу.

Существуют три возможных направления возврата российскими инвесторами своих активов из-за рубежа: новые обмены активами, использование заблокированных средств нерезидентов в России и индивидуальные лицензии западных регуляторов.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские власти прорабатывают варианты для возврата россиянам заблокированных за границей активов, европейские и американские инвесторы в этом заинтересованы, однако западные регуляторы препятствуют этому процессу, пишет газета Российские власти прорабатывают варианты для возврата россиянам заблокированных за границей активов, европейские и американские инвесторы в этом заинтересованы, однако западные регуляторы препятствуют этому процессу, пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.

"Власти обсуждают инициативы по обмену заблокированных активов, однако сейчас это приходится делать точечно и аккуратно, потому что на Западе пытаются противодействовать любой подобной идее", - пишет газета со ссылкой на замминистра.

По словам Чебескова, европейские и американские инвесторы сами заинтересованы в обмене. Но западные регуляторы в политических целях пытаются блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам.

"Мы смотрим на то, чтобы бизнесу и гражданам давать возможность получать заблокированные средства. И ряд таких инициатив уже сработал", - подчеркнул он.

Как отмечает газета, сейчас есть три возможных направления возврата российскими инвесторами своих активов из-за рубежа: новые обмены активами, использование заблокированных средств нерезидентов в России и индивидуальные лицензии западных регуляторов.

В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".