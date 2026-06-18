В СК назвали возможные причины крушения самолета в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следствие предполагает, что причиной крушения легкомоторного самолета в Сергиевом Посаде могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.
- Ошибка пилотирования могла быть допущена из-за состояния здоровья одного из погибших.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следствие предполагает, что причинами крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, сообщили в Западном МСУТ СК России.
В среду в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате крушения погибли два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.