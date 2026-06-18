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В СК назвали возможные причины крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2026
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14:33 18.06.2026 (обновлено: 14:40 18.06.2026)
В СК назвали возможные причины крушения самолета в Подмосковье

СК рассматривает технеисправность среди причин крушения самолета в Подмосковье

© Фото : МЧС РоссииКрушение легкомоторного самолета в Подмосковье
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МЧС России
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие предполагает, что причиной крушения легкомоторного самолета в Сергиевом Посаде могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.
  • Ошибка пилотирования могла быть допущена из-за состояния здоровья одного из погибших.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следствие предполагает, что причинами крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, сообщили в Западном МСУТ СК России.
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"Следствие рассматривает различные версии происшествия, среди которых ошибка пилотирования, в том числе в связи с состоянием здоровья одного из погибших, техническая неисправность воздушного судна и другие", - говорится в сообщении канала СК на платформе "Макс".
В среду в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате крушения погибли два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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