Су-34 уничтожил четыре расчета "Бабы-Яги" ударом ФАБ-500 в Сумской области

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 получил координаты цели от разведчиков группировки "Север" и ударом ФАБ-500 уничтожил в Сумской области крупный пункт управления БПЛА "Баба-Яга" вместе с оборудованием и личным составом, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки с позывным Фанат.