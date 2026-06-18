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Су-34 уничтожил четыре расчета "Бабы-Яги" ударом ФАБ-500 в Сумской области - РИА Новости, 18.06.2026
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Су-34 уничтожил четыре расчета "Бабы-Яги" ударом ФАБ-500 в Сумской области

РИА Новости: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА "Баба-Яга" в Сумской области

© РИА Новости / Майя Машатина | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Майя Машатина
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил крупный пункт управления БПЛА «Баба-Яга» в Сумской области.
  • Вместе с пунктом управления уничтожены четыре расчета ударных БПЛА ВСУ — не менее 12 боевиков и дорогостоящее оборудование натовского производства.
  • Уничтожение объекта проведено в рамках расширения буферной зоны в Сумской области.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 получил координаты цели от разведчиков группировки "Север" и ударом ФАБ-500 уничтожил в Сумской области крупный пункт управления БПЛА "Баба-Яга" вместе с оборудованием и личным составом, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки с позывным Фанат.
По его словам, вместе с пунктом управления уничтожены четыре расчета ударных БПЛА ВСУ – не менее 12 боевиков, а также дорогостоящее оборудование натовского производства.
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"Российский истребитель-бомбардировщик Су-34, получив корректировку от разведчиков группировки "Север", с помощью удара ФАБ-500 уничтожил крупный пункт управления тяжелыми коптерами-бомбардировщиками типа "Баба-Яга" в Сумской области. Пункт управления был уничтожен вместе с личным составом. Всего в результате удара уничтожено четыре расчета, то есть как минимум 12 боевиков и масса дорогостоящего натовского оборудования", – сообщил Фанат.
Уничтожение объекта проведено в рамках расширения буферной зоны в Сумской области.
Сумская область – одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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