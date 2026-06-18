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СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Сочи - РИА Новости, 18.06.2026
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00:24 18.06.2026 (обновлено: 01:01 18.06.2026)
СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Сочи

СК начал проверку после аварийной посадки самолета Smartavia в Сочи

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи и вернулся в аэропорт.
  • На борту самолета находилось 125 пассажиров.
  • Краснодарский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту аварийной посадки самолета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ.
СОЧИ, 18 июн - РИА Новости. Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства и причины аварийной посадки самолета в Сочи, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. Вскоре он вернулся в авиагавань. На борту находилось 125 пассажиров.
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"Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в Сочи", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Там отмечается, что Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияРоссияСочиЧерное мореSmartaviaСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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