СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи и вернулся в аэропорт.
- На борту самолета находилось 125 пассажиров.
- Краснодарский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту аварийной посадки самолета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ.
СОЧИ, 18 июн - РИА Новости. Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства и причины аварийной посадки самолета в Сочи, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Ранее в среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. Вскоре он вернулся в авиагавань. На борту находилось 125 пассажиров.
"Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в Сочи", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Там отмечается, что Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолета по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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