Сальдо заявил о сохранении транспортного сообщения с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ по дорогам и мостам, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В частности, по его словам, административные пункты пропуска "Джанкой" и "Армянск" на границе с Крымом работают. При этом в сторону Арабатской стрелки через пролив Промоина действует понтонная переправа, создается резервный маршрут, а через пролив Тонкий подготовлены подъезды для наведения понтонной переправы.