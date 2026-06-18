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Сальдо заявил о сохранении транспортного сообщения с Крымом - РИА Новости, 18.06.2026
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18:00 18.06.2026
Сальдо заявил о сохранении транспортного сообщения с Крымом

Сальдо: транспортное сообщение с Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ по дорогам и мостам, заявил Сальдо.
  • Административные пункты пропуска "Джанкой" и "Армянск" на границе с Крымом работают, а для сообщения с Арабатской стрелкой организуются резервные маршруты и понтонные переправы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ по дорогам и мостам, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил о серии ударов ВСУ на юге области по дорогам и мостам ведущих в Крым и на Арабатскую стрелку.
"Временные ограничения создают неудобства. Но транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется. Все профильные службы работают, ситуацию контролирую лично", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, административные пункты пропуска "Джанкой" и "Армянск" на границе с Крымом работают. При этом в сторону Арабатской стрелки через пролив Промоина действует понтонная переправа, создается резервный маршрут, а через пролив Тонкий подготовлены подъезды для наведения понтонной переправы.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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