Фигуранты дела о покушении на Сальдо признали обстоятельства обвинения

Граждане Украины, обвиняемые в покушении на убийство губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в суде в Ростове-на-Дону

Граждане Украины, обвиняемые в покушении на убийство губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в суде в Ростове-на-Дону

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигуранты уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников признали фактические обстоятельства обвинения, но не согласились с квалификацией дела по статье "об акте международного терроризма".

Подсудимые обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма и покушении на него, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников в ходе заседания в Южном окружном военном суде признали обстоятельства обвинения, но не согласились с квалификацией дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении троих граждан Украины - Александра Кручиненко, Николая и Сергея Семенюков. В зависимости от роли они обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма и покушении на него, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства.

Прокурор огласил обвинительное заключение по делу.

"Признаю", - сказал Кручиненко, отвечая на вопрос судьи о признании вины. Семенюки также признали фактические обстоятельства обвинения. При этом фигуранты не согласились с квалификацией дела по статьям "об акте международного терроризма".

Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц.

В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.