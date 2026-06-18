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Фигуранты дела о покушении на Сальдо признали обстоятельства обвинения - РИА Новости, 18.06.2026
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11:59 18.06.2026
Фигуранты дела о покушении на Сальдо признали обстоятельства обвинения

Трое фигурантов дела о покушении на Сальдо признали обстоятельства обвинения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГраждане Украины, обвиняемые в покушении на убийство губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в суде в Ростове-на-Дону
Граждане Украины, обвиняемые в покушении на убийство губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Граждане Украины, обвиняемые в покушении на убийство губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в суде в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуранты уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников признали фактические обстоятельства обвинения, но не согласились с квалификацией дела по статье "об акте международного терроризма".
  • Подсудимые обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма и покушении на него, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников в ходе заседания в Южном окружном военном суде признали обстоятельства обвинения, но не согласились с квалификацией дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении троих граждан Украины - Александра Кручиненко, Николая и Сергея Семенюков. В зависимости от роли они обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма и покушении на него, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства.
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Прокурор огласил обвинительное заключение по делу.
"Признаю", - сказал Кручиненко, отвечая на вопрос судьи о признании вины. Семенюки также признали фактические обстоятельства обвинения. При этом фигуранты не согласились с квалификацией дела по статьям "об акте международного терроризма".
Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц.
В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.
Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.
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