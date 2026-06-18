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В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о покушении на Сальдо - РИА Новости, 18.06.2026
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10:36 18.06.2026 (обновлено: 10:44 18.06.2026)
В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о покушении на Сальдо

В Ростове-на-Дону началось слушание дела о покушении на Сальдо

© РИА НовостиПроцесс по делу о покушении на Владимира Сальдо в Ростове-на-Дону
Процесс по делу о покушении на Владимира Сальдо в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
Процесс по делу о покушении на Владимира Сальдо в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд начал слушание уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников.
  • Трое граждан Украины обвиняются в участии в террористическом сообществе и совершении ряда преступлений, включая акт международного терроризма и незаконный оборот оружия.
  • Следствием установлено, что обвиняемые входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ, и совершили ряд преступлений в Херсоне в 2022 году.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников, фигурантов доставили в зал суда, передает корреспондент РИА Новости.
Трое граждан Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма и покушении на него, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства.
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Фигурантов доставили в зал суда в Ростове-на-Дону. Процесс по делу проходит в открытом режиме.
Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц.
В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.
Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.
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