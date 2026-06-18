В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о покушении на Сальдо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников, фигурантов доставили в зал суда, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.