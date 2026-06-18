Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не сумела выйти в четвертьфинал травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине.
- Во втором круге турнира Рыбакина уступила Александре Эале из Филиппин со счетом 5:7, 4:6.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не сумела выйти в четвертьфинал травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче второго круга вторая ракетка мира Рыбакина, посеянная на турнире под соответствующим номером, уступила Александре Эале из Филиппин, которая занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
В четвертьфинале соперницей Эалы станет шестая сеяная украинка Элина Свитолина.