В Москве проверят клинику, где пациентка пережила клиническую смерть

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Росздравнадзор разбирается с инцидентом в одной из московских клиник пластической хирургии, где пациентка якобы перенесла клиническую смерть, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.