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В Москве проверят клинику, где пациентка пережила клиническую смерть - РИА Новости, 18.06.2026
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12:13 18.06.2026 (обновлено: 13:18 18.06.2026)
В Москве проверят клинику, где пациентка пережила клиническую смерть

В Москве пациентка пластических хирургов впала в клиническую смерть

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В клинике пластической хирургии в Москве пациентка впала в состояние клинической смерти.
  • Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося инцидента.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Росздравнадзор разбирается с инцидентом в одной из московских клиник пластической хирургии, где пациентка якобы перенесла клиническую смерть, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.
"В настоящее время Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося", — сказала она.
По информации Telegram-канала 112, это произошло в операционной медцентра Seline в Большом Кондратьевском переулке. Женщина пришла туда на подтяжку лица, перед операцией ей стало плохо, но в реанимации смогли ее спасти.
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