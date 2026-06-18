В Москве проверят клинику, где пациентка пережила клиническую смерть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В клинике пластической хирургии в Москве пациентка впала в состояние клинической смерти.
- Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося инцидента.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Росздравнадзор разбирается с инцидентом в одной из московских клиник пластической хирургии, где пациентка якобы перенесла клиническую смерть, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.
"В настоящее время Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося", — сказала она.
По информации Telegram-канала 112, это произошло в операционной медцентра Seline в Большом Кондратьевском переулке. Женщина пришла туда на подтяжку лица, перед операцией ей стало плохо, но в реанимации смогли ее спасти.