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Вьетнамский премьер высоко оценил подход России к сотрудничеству - РИА Новости, 18.06.2026
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16:18 18.06.2026 (обновлено: 17:46 18.06.2026)
Вьетнамский премьер высоко оценил подход России к сотрудничеству

Ле Минь Хынг: Вьетнам высоко ценит подход России к сотрудничеству

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПремьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Вьетнама Ле Минь Хынг заявил, что страна высоко ценит подход России к двустороннему сотрудничеству.
  • Путин провел переговоры с Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Вьетнам высоко ценит подход России к двустороннему сотрудничеству, заявил премьер Вьетнама Ле Минь Хынг.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"Вьетнам всегда высоко оценивает сотрудничество, которое поддерживается между Россией и Вьетнамом", - сказал он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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