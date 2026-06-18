Вьетнамский премьер высоко оценил подход России к сотрудничеству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Вьетнама Ле Минь Хынг заявил, что страна высоко ценит подход России к двустороннему сотрудничеству.
- Путин провел переговоры с Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Вьетнам высоко ценит подход России к двустороннему сотрудничеству, заявил премьер Вьетнама Ле Минь Хынг.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"Вьетнам всегда высоко оценивает сотрудничество, которое поддерживается между Россией и Вьетнамом", - сказал он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.