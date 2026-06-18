Президент Филиппин назвал сотрудничество страны с Россией продуктивным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что сотрудничество АСЕАН и Москвы остается продуктивным.
- В Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество АСЕАН и Москвы остается продуктивным, стороны привержены конструктивному и ответственному партнерству, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в ходе совместного заявления для СМИ с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - АСЕАН.
"Сегодня АСЕАН и Российская Федерация отметили 35-летнюю годовщину нашего диалога и подтвердили приверженность конструктивному и ответственному партнерству, который отвечает одновременно потребностям наших народов", - сказал филиппинский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.