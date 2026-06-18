Президент Филиппин назвал сотрудничество страны с Россией продуктивным

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество АСЕАН и Москвы остается продуктивным, стороны привержены конструктивному и ответственному партнерству, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в ходе совместного заявления для СМИ с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - АСЕАН.