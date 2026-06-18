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ВС России поразили НПЗ в Полтавской области - РИА Новости, 18.06.2026
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09:05 18.06.2026 (обновлено: 09:09 18.06.2026)
ВС России поразили НПЗ в Полтавской области

ВС России поразили НПЗ Затурино в Полтавской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
  • Поражены склад горюче-смазочных материалов в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе группового удара поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ночью в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.
"Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области", - говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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