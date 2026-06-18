ВС России поразили НПЗ в Полтавской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
- Поражены склад горюче-смазочных материалов в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе группового удара поразили склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ночью в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.
"Поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области", - говорится в сообщении.