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Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азии - РИА Новости, 18.06.2026
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18:50 18.06.2026 (обновлено: 19:36 18.06.2026)
Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азии

Путин: Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азии

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Он провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао.
Путин на встрече с Премьер-министром Демократической Республики Восточный Тимор Кай Ралой Шананой Гужмао - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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"Восточный Тимор - перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил российский лидер.
Президент отметил, что между Россией и Восточным Тимором развивается политический диалог, Москва намерена всячески способствовать этому процессу и в дальнейшем.
Путин также назвал полезным участие делегации Восточного Тимора в первом Международном форуме по безопасности, который состоялся в Московской области.
"Мы намерены продолжать это взаимодействие и в дальнейшем", - отметил Путин.
Кроме того, глава государства отметил, что Москва приветствовала бы более активное подключение делегации Восточного Тимора к работе Петербургского международного и Восточного экономических форумов.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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В миреРоссияВосточный ТиморКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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