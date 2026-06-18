Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Восточный Тимор - перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил российский лидер.

Президент отметил, что между Россией и Восточным Тимором развивается политический диалог, Москва намерена всячески способствовать этому процессу и в дальнейшем.

Путин также назвал полезным участие делегации Восточного Тимора в первом Международном форуме по безопасности, который состоялся в Московской области

"Мы намерены продолжать это взаимодействие и в дальнейшем", - отметил Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что Москва приветствовала бы более активное подключение делегации Восточного Тимора к работе Петербургского международного и Восточного экономических форумов.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней , Восточный Тимор, Вьетнам