Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Он провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао.
"Восточный Тимор - перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил российский лидер.
Президент отметил, что между Россией и Восточным Тимором развивается политический диалог, Москва намерена всячески способствовать этому процессу и в дальнейшем.
Путин также назвал полезным участие делегации Восточного Тимора в первом Международном форуме по безопасности, который состоялся в Московской области.
"Мы намерены продолжать это взаимодействие и в дальнейшем", - отметил Путин.
Кроме того, глава государства отметил, что Москва приветствовала бы более активное подключение делегации Восточного Тимора к работе Петербургского международного и Восточного экономических форумов.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.