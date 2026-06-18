В Египте активно используют российские препараты от рака, заявил Теванян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские компании поставляют в Египет онкологические препараты, протезы и хирургические инструменты.
- Обсуждается сотрудничество между Россией и Египтом в области поставок инсулинов и совместного производства лекарственных препаратов.
- Российские и египетские медики запустили проект по диспансеризации населения Египта с использованием российских технологий ИИ-диагностики и медицинского оборудования.
КАИР, 18 июн – РИА Новости. Российские компании активно поставляют в Египет онкологические препараты, протезы и хирургические инструменты, ведутся переговоры о совместном производстве различных препаратов, рассказал в беседе с РИА Новости торговый представитель России в Египте Алексей Теванян.
"При поддержке торгового представительства России в Египте российские компании уже активно поставляют онкологические препараты, протезы, хирургические инструменты. Обсуждается сотрудничество в области поставок инсулинов, а также совместное производство различных лекарственных препаратов", - сказал он.
Кроме того, российские и египетские медики запустили проект по диспансеризации населения Египта, который реализуется в рамках государственной инициативы Etman по выявлению заболеваний на ранней стадии.
"В ходе медосмотра используются российские технологии ИИ-диагностики и медицинское оборудование. Пациентов обследуют на различные типы заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию", - пояснил Теванян.
В Каире с 15 по 18 июня проходит международная выставка в сфере медицины Africa Health ExCon под патронажем президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.