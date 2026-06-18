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В Египте активно используют российские препараты от рака, заявил Теванян - РИА Новости, 18.06.2026
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15:52 18.06.2026 (обновлено: 17:37 18.06.2026)
В Египте активно используют российские препараты от рака, заявил Теванян

Теванян: российские компании поставляют в Египет онкологические препараты

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские компании поставляют в Египет онкологические препараты, протезы и хирургические инструменты.
  • Обсуждается сотрудничество между Россией и Египтом в области поставок инсулинов и совместного производства лекарственных препаратов.
  • Российские и египетские медики запустили проект по диспансеризации населения Египта с использованием российских технологий ИИ-диагностики и медицинского оборудования.
КАИР, 18 июн – РИА Новости. Российские компании активно поставляют в Египет онкологические препараты, протезы и хирургические инструменты, ведутся переговоры о совместном производстве различных препаратов, рассказал в беседе с РИА Новости торговый представитель России в Египте Алексей Теванян.
"При поддержке торгового представительства России в Египте российские компании уже активно поставляют онкологические препараты, протезы, хирургические инструменты. Обсуждается сотрудничество в области поставок инсулинов, а также совместное производство различных лекарственных препаратов", - сказал он.
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Кроме того, российские и египетские медики запустили проект по диспансеризации населения Египта, который реализуется в рамках государственной инициативы Etman по выявлению заболеваний на ранней стадии.
"В ходе медосмотра используются российские технологии ИИ-диагностики и медицинское оборудование. Пациентов обследуют на различные типы заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и онкологию", - пояснил Теванян.
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