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Россия уведомила ЕС о новом порядке пересечения границы для дипломатов - РИА Новости, 18.06.2026
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16:45 18.06.2026
Россия уведомила ЕС о новом порядке пересечения границы для дипломатов

Россия уведомила ЕС об уведомительном порядке пересечения границы для дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия уведомила дипмиссии стран ЕС и Шенгенской зоны о вступлении в силу уведомительного порядка пересечения российской границы сотрудниками дипломатических представительств.
  • С 15 июня дипломатам стран ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия уведомила дипмиссии стран ЕС и Шенгенской зоны о вступлении в силу уведомительного порядка пересечения российской границы сотрудниками дипломатических представительств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщал департамент государственного протокола МИД РФ, с 15 июня дипломатам стран ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы.
"Дипмиссиям стран ЕС и Шенгенской зоны, подпадающим под действие нового порядка, были направлены соответствующие ноты", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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