Россия уведомила ЕС о новом порядке пересечения границы для дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия уведомила дипмиссии стран ЕС и Шенгенской зоны о вступлении в силу уведомительного порядка пересечения российской границы сотрудниками дипломатических представительств.
- С 15 июня дипломатам стран ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия уведомила дипмиссии стран ЕС и Шенгенской зоны о вступлении в силу уведомительного порядка пересечения российской границы сотрудниками дипломатических представительств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщал департамент государственного протокола МИД РФ, с 15 июня дипломатам стран ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомления о пересечении российской границы.
"Дипмиссиям стран ЕС и Шенгенской зоны, подпадающим под действие нового порядка, были направлены соответствующие ноты", - сказала Захарова в ходе брифинга.