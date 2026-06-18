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Россия направила ноту протеста Армении из-за осквернения мемориала в Гюмри - РИА Новости, 18.06.2026
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15:15 18.06.2026 (обновлено: 16:28 18.06.2026)
Россия направила ноту протеста Армении из-за осквернения мемориала в Гюмри

МИД: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

© SputnikОскверненный вандалами мемориал в Гюмри
Оскверненный вандалами мемориал в Гюмри - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Sputnik
Оскверненный вандалами мемориал в Гюмри
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри.
  • Мария Захарова выразила недоумение по поводу молчания официальных властей Армении по поводу инцидента.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Москва направила Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала "Мать Армения" в Гюмри, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102-й российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала", — сказала она на брифинге.
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Дипломат отметила, что армянская полиция уже задержала вандала.
При этом она выразила недоумение по тому поводу, что официальный Ереван, вместо того чтобы решительно осудить осквернение памятника или выразить внятную позицию, решил отмолчаться. По мнению Захаровой, это становится плохой традицией.
В ночь на 10 июня с мемориала "Мать Армения" сорвали позолоченные таблички с названиями городов-героев. На камнях остались большие отверстия и повреждения. Таблички позже нашли в урнах для мусора. Российское посольство в Армении выразило возмущение этим инцидентом.
Подозреваемого задержали четыре дня спустя. Это оказался 41-летний местный житель. Он сознался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело.
Мемориальный комплекс "Мать Армения" открыли в Гюмри 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он стал одним из символов города.
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В миреРоссияАрменияГюмриМария Захарова
 
 
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