Россия направила ноту протеста Армении из-за осквернения мемориала в Гюмри

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри.

Мария Захарова выразила недоумение по поводу молчания официальных властей Армении по поводу инцидента.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Москва направила Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала "Мать Армения" в Гюмри, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102-й российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала", — сказала она на брифинге

Дипломат отметила, что армянская полиция уже задержала вандала.

При этом она выразила недоумение по тому поводу, что официальный Ереван, вместо того чтобы решительно осудить осквернение памятника или выразить внятную позицию, решил отмолчаться. По мнению Захаровой, это становится плохой традицией.

В ночь на 10 июня с мемориала "Мать Армения" сорвали позолоченные таблички с названиями городов-героев. На камнях остались большие отверстия и повреждения. Таблички позже нашли в урнах для мусора. Российское посольство в Армении выразило возмущение этим инцидентом.

Подозреваемого задержали четыре дня спустя. Это оказался 41-летний местный житель. Он сознался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело.