Россия продолжит содействовать АСЕАН в Юго-Восточной Азии, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит содействовать странам АСЕАН в поддержании мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит содействовать странам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильность в Юго-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане - формированию во всем евразийском регионе надежной открытой и всеобъемлющей системы безопасности и многопланового взаимодействия", - сказал глава государства.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.