В Посольстве рассказали, как Россия будет реагировать на ЯО в Финляндии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
- Россия будет исходить из возможности появления ядерного оружия на территории Финляндии в любой момент.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия будет исходить из возможности появления ядерного оружия на территории Финляндии в любой момент, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Впредь придется исходить из возможности появления ядерного оружия на территории страны, по сути, в любой момент", - сообщили агентству в дипмиссии.