В Посольстве рассказали, как Россия будет реагировать на ЯО в Финляндии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия будет исходить из возможности появления ядерного оружия на территории Финляндии в любой момент, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, комментируя изменения в финском законодательстве в сфере ядерного оружия.