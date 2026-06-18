Ушаков ответил на вопрос о контактах России и США после саммита G7

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После саммита «большой семерки» во Франции пока не было контактов между Россией и США.
- На саммите G7 страны выразили поддержку Киеву и заявили о планах усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контактов России и США после саммита "большой семерки" во Франции пока не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит G7 проходил 15-17 июня во Франции. В заявлении, опубликованном на сайте саммита, страны выразили поддержку Киеву. В частности, государства планируют оказать помощь Украине "в течение следующей зимы". Кроме того, в документе подчеркивается, что страны G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.