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Ушаков ответил на вопрос о контактах России и США после саммита G7 - РИА Новости, 18.06.2026
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11:24 18.06.2026
Ушаков ответил на вопрос о контактах России и США после саммита G7

Ушаков: контактов России и США после саммита G7 пока не было

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После саммита «большой семерки» во Франции пока не было контактов между Россией и США.
  • На саммите G7 страны выразили поддержку Киеву и заявили о планах усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контактов России и США после саммита "большой семерки" во Франции пока не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "семерки". Как можно предположить, (президента США) Трампа накачивали, я бы сказал, "неполезными, если не вредными идеями". После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было", - сказал Ушаков ИС "Вести".
Саммит G7 проходил 15-17 июня во Франции. В заявлении, опубликованном на сайте саммита, страны выразили поддержку Киеву. В частности, государства планируют оказать помощь Украине "в течение следующей зимы". Кроме того, в документе подчеркивается, что страны G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.
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