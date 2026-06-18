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Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 18.06.2026
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11:11 18.06.2026 (обновлено: 12:19 18.06.2026)
Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Голикова: число многодетных семей в России с 2019 года выросло в 1,5 раза

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года.
  • В России сейчас живет почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых растут около 9,5 миллиона детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства поприветствовала участников, гостей и организаторов VI Форума многодетных семей "Многодетная Россия".
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"Особое внимание мы уделяем многодетным семьям. С 2019 года их количество в России выросло в 1,5 раза", - сказала Голикова, слова которой передает ее аппарат.
Она уточнила, что в России сейчас живет почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых растут около 9,5 миллиона детей. По словам вице-премьера, теперь по указу президента РФ статус многодетных стал единым для всей страны. Для таких семей уже ввели общие удостоверения и создали специальный банк данных, добавила Голикова.
Кроме того, добавила заместитель председателя правительства РФ, кабмин вместе с регионами ведет работу по переходу к новым правилам, согласно которым многодетные семьи начнут получать помощь без учета нуждаемости.
Ранее президент РФ Владимир Путин называл приоритетной задачей для страны поддержку рождаемости и многодетности в России.
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