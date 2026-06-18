Рособрнадзор предупредил о мошенничестве в период ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ В период проведения ЕГЭ и приемной кампании участились случаи мошенничества, направленные на получение личных данных и денежных средств граждан.

К распространенным схемам обмана относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки.

Рособрнадзор призывает проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств, участились в период проведения ЕГЭ и приемной кампании, сообщается в официальном Случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств, участились в период проведения ЕГЭ и приемной кампании, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.

"В период проведения государственной итоговой аттестации и приемной кампании участились случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. Призываем вас проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к наиболее распространенным схемам обмана относится создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии, фишинговые рассылки.

Так, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов, однако их цель — сбор персональных данных пользователей.

Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение "повысить" экзаменационные баллы, организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз "по связям".

Аферисты также направляют электронные письма от имени приемных комиссий образовательных организаций с просьбой подтвердить место обучения или поступление по сомнительным ссылкам. Переход по таким ссылкам может привести к утечке конфиденциальной информации и потере доступа к аккаунтам на государственных порталах.

"Берегите свои персональные данные и доверяйте только проверенным источникам информации", - предупредили в Рособрнадзоре