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Рособрнадзор предупредил о мошенничестве в период ЕГЭ - РИА Новости, 18.06.2026
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16:27 18.06.2026 (обновлено: 16:32 18.06.2026)
Рособрнадзор предупредил о мошенничестве в период ЕГЭ

Рособрнадзор предупредил о мошенничестве в период ЕГЭ и приемной кампании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период проведения ЕГЭ и приемной кампании участились случаи мошенничества, направленные на получение личных данных и денежных средств граждан.
  • К распространенным схемам обмана относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки.
  • Рособрнадзор призывает проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств, участились в период проведения ЕГЭ и приемной кампании, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
"В период проведения государственной итоговой аттестации и приемной кампании участились случаи мошеннических действий, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. Призываем вас проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что к наиболее распространенным схемам обмана относится создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии, фишинговые рассылки.
Так, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов, однако их цель — сбор персональных данных пользователей.
Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение "повысить" экзаменационные баллы, организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз "по связям".
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Аферисты также направляют электронные письма от имени приемных комиссий образовательных организаций с просьбой подтвердить место обучения или поступление по сомнительным ссылкам. Переход по таким ссылкам может привести к утечке конфиденциальной информации и потере доступа к аккаунтам на государственных порталах.
"Берегите свои персональные данные и доверяйте только проверенным источникам информации", - предупредили в Рособрнадзоре.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Первые результаты экзаменов начали приходить участникам 13 июня.
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