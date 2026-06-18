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Тренер сборной Португалии встал на защиту Роналду - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
10:44 18.06.2026
Тренер сборной Португалии встал на защиту Роналду

Мартинес: нельзя не выпускать на поле лучшего бомбардира мирового футбола

© AP Photo / Armando FrancaГлавный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Armando Franca
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес встал на защиту нападающего Криштиану Роналду.
  • Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в матче первого тура группы K чемпионата мира.
  • Криштиану Роналду не забивает на протяжении 10 игр чемпионатов мира и Европы и коснулся мяча 25 раз — это его худший показатель в матчах крупных турниров, которые он провел полностью.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес встал на защиту нападающего Криштиану Роналду, заявив, что нельзя не выпустить на поле лучшего бомбардира мирового футбола.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в матче первого тура группы K чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Согласно данным Opta, 41-летний Роналду не забивает на протяжении 10 игр чемпионатов мира и Европы. Он коснулся мяча 25 раз - это его худший показатель в матчах крупных турниров, которые он провел полностью.
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"Нет смысла не выпускать на поле лучшего бомбардира мирового футбола в матче, где нужны голы. Для нас в такие моменты важен опыт Криштиану в штрафной. Важно, как он отвлекает защитников, важно, как мы можем использовать пространство. Каждый игрок несет ответственность или привносит определенные качества на поле. И, очевидно, когда вы стремитесь к голам, вам нужен Криштиану", - приводит слова Мартинеса TNT Sports.
На счету пятикратного обладателя "Золотого мяча" 143 гола в 229 матчах за сборную Португалии, что является рекордом на уровне национальных команд.
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