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В Тюменской области завершается реконструкция центра реабилитации "Ахманка" - РИА Новости, 18.06.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:19 18.06.2026
В Тюменской области завершается реконструкция центра реабилитации "Ахманка"

Обновленный центр медицины и реабилитации под Тюменью удвоит прием отдыхающих

CC BY-SA 4.0 / TmnCity / Глава администрации Тюмени Александр Моор
Глава администрации Тюмени Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
Глава администрации Тюмени Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. В Тюменской области завершается реконструкция центра восстановительной медицины и реабилитации "Ахманка", после нее центр сможет принимать вдвое больше отдыхающих, сообщил губернатор Александр Моор.
Центр "Ахманка" находится в Нижнетавдинском округе, по программе "Сотрудничество" в нем проходят бесплатную реабилитацию инвалиды, ветераны труда и другие представители льготных категорий населения Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе переехавшие на постоянное местожительство в Тюменскую область.
"После реконструкции центр сможет принимать вдвое больше отдыхающих. Площадь санатория значительно выросла, теперь все корпуса соединены теплыми переходами. Центр стал единым комплексом, где в одном месте собраны все необходимые специалисты. Увеличится количество медицинских услуг для отдыхающих, а это значит, что появятся рабочие места", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в среду вместе побывали в центре, оценили масштаб работ и пришли к выводу, что реконструированный санаторий будет полезен для реабилитации участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе тюменского губернатора.
На данный момент в центре построены новый спальный корпус на 60 мест, газовая котельная, современный спортзал, полностью заменены инженерные сети, реконструирован лечебный корпус. В обновленной водолечебнице заработают лечебные ванны и души с минеральной водой из собственной скважины, бассейн с термальной водой. Ввод в эксплуатацию новых корпусов запланирован в этом году.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Тюменская областьТюменская областьЯмалАлександр МоорДмитрий Артюхов
 
 
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