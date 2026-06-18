В Тюменской области завершается реконструкция центра реабилитации "Ахманка"

ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. В Тюменской области завершается реконструкция центра восстановительной медицины и реабилитации "Ахманка", после нее центр сможет принимать вдвое больше отдыхающих, сообщил губернатор Александр Моор.

На данный момент в центре построены новый спальный корпус на 60 мест, газовая котельная, современный спортзал, полностью заменены инженерные сети, реконструирован лечебный корпус. В обновленной водолечебнице заработают лечебные ванны и души с минеральной водой из собственной скважины, бассейн с термальной водой. Ввод в эксплуатацию новых корпусов запланирован в этом году.