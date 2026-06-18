В Тюменской области завершается реконструкция центра реабилитации "Ахманка"

ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. В Тюменской области завершается реконструкция центра восстановительной медицины и реабилитации "Ахманка", после нее центр сможет принимать вдвое больше отдыхающих, сообщил губернатор Александр Моор.
Центр "Ахманка" находится в Нижнетавдинском округе, по программе "Сотрудничество" в нем проходят бесплатную реабилитацию инвалиды, ветераны труда и другие представители льготных категорий населения Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе переехавшие на постоянное местожительство в Тюменскую область.
"После реконструкции центр сможет принимать вдвое больше отдыхающих. Площадь санатория значительно выросла, теперь все корпуса соединены теплыми переходами. Центр стал единым комплексом, где в одном месте собраны все необходимые специалисты. Увеличится количество медицинских услуг для отдыхающих, а это значит, что появятся рабочие места", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в среду вместе побывали в центре, оценили масштаб работ и пришли к выводу, что реконструированный санаторий будет полезен для реабилитации участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе тюменского губернатора.
На данный момент в центре построены новый спальный корпус на 60 мест, газовая котельная, современный спортзал, полностью заменены инженерные сети, реконструирован лечебный корпус. В обновленной водолечебнице заработают лечебные ванны и души с минеральной водой из собственной скважины, бассейн с термальной водой. Ввод в эксплуатацию новых корпусов запланирован в этом году.