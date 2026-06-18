Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА под Брянском, везут в Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА в Брянской области и прооперированного ночью, транспортируют в Беларусь на аппаратной поддержке.

Остальные пострадавшие находятся в сознании, чувствуют себя лучше и имеют положительные прогнозы, несмотря на осколочные ранения.

Специальные реанимобили доставят граждан в медицинские учреждения Минска.

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Прооперированный ночью ребенок из числа пострадавших в Брянской области из-за атаки БПЛА транспортируется в Белоруссию на аппаратной поддержке, сообщил белорусский телеканал " Прооперированный ночью ребенок из числа пострадавших в Брянской области из-за атаки БПЛА транспортируется в Белоруссию на аппаратной поддержке, сообщил белорусский телеканал " Первый информационный ".

"Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Отмечается, что все остальные пострадавшие белорусы находятся в сознании, разговаривают и чувствуют себя лучше.

"Несмотря на осколочные ранения, прогнозы положительные", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время белорусы, пострадавшие от удара дрона в Брянской области России, находятся в пути в Белоруссию.

"Специальные реанимобили доставят граждан в медицинские учреждения Минска", - отмечается в сообщении.