Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА под Брянском, везут в Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА в Брянской области и прооперированного ночью, транспортируют в Беларусь на аппаратной поддержке.
- Остальные пострадавшие находятся в сознании, чувствуют себя лучше и имеют положительные прогнозы, несмотря на осколочные ранения.
- Специальные реанимобили доставят граждан в медицинские учреждения Минска.
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Прооперированный ночью ребенок из числа пострадавших в Брянской области из-за атаки БПЛА транспортируется в Белоруссию на аппаратной поддержке, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил ранее в четверг, что пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии.
"Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Отмечается, что все остальные пострадавшие белорусы находятся в сознании, разговаривают и чувствуют себя лучше.
"Несмотря на осколочные ранения, прогнозы положительные", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время белорусы, пострадавшие от удара дрона в Брянской области России, находятся в пути в Белоруссию.
"Специальные реанимобили доставят граждан в медицинские учреждения Минска", - отмечается в сообщении.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).