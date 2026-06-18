Разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС, пишет FT

"Не все страны поддерживают быстрое открытие пяти кластеров", - сказал один из дипломатов. "Мы понимаем, что Украина хочет геополитической скидки на расширение, но так это не работает... Нам нужно сказать нашим украинским друзьям, что дело обстоит именно так", - заявил второй дипломат.