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Разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС, пишет FT - РИА Новости, 18.06.2026
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09:36 18.06.2026
Разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС, пишет FT

FT: разногласия по вступлению Украины в ЕС могут сорвать саммит

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС имеют разногласия по поводу скорости продвижения переговорного процесса по вступлению Украины в блок.
  • Разногласия могут поставить под угрозу срыв саммита лидеров ЕС, который начинается в четверг вечером.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разногласия стран ЕС по поводу скорости продвижения переговорного процесса по вступлению Украины в блок могут сорвать саммит лидеров европейских стран, который стартует в четверг вечером, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, участвующих в его подготовке.
Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
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"Спустя три дня после официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС, разногласия между столицами по поводу того, как быстро нужно продвигаться дальше, грозят испортить радостное настроение ... Эти разногласия могут поставить под угрозу срыва саммит лидеров ЕС, который начинается сегодня вечером", - пишет издание.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что в Еврокомиссии ожидают открытия до летних каникул всех оставшихся переговорных глав о членстве Украины. Как отмечает Financial Times, многие государства-члены обеспокоены этими сроками, указывая на низкую общественную поддержку расширения.
По данным издания, обсуждения среди послов на этой неделе показали, что Венгрия, Польша, Румыния и Словакия наиболее неохотно смотрят на быстрое продвижение в переговорах.
"Не все страны поддерживают быстрое открытие пяти кластеров", - сказал один из дипломатов. "Мы понимаем, что Украина хочет геополитической скидки на расширение, но так это не работает... Нам нужно сказать нашим украинским друзьям, что дело обстоит именно так", - заявил второй дипломат.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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