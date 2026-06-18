Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка.
- Рай-Александровка находится в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Рай-Александровку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Рай-Александровку в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Освобождение населенного пункта совместными усилиями подразделений 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки является очередным успешным этапом в освобождении Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
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