"Крылья Советов" продлили контракт с Рассказовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самарские "Крылья Советов" продлили контракт с защитником Николаем Рассказовым.
- Новое соглашение с Рассказовым рассчитано до конца сезона-2027/28.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" продлили контракт с защитником Николаем Рассказовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение с Рассказовым рассчитано до конца сезона-2027/28. В минувшем сезоне он провел за "Крылья Советов" 36 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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