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Расходы бюджета Подмосковья на социальную сферу увеличились на 9% - РИА Новости, 18.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:00 18.06.2026
Расходы бюджета Подмосковья на социальную сферу увеличились на 9%

Расходы бюджета Московской области на социальную сферу выросли на 9% в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщина пересчитывает деньги
Женщина пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сумма расходов бюджета Московской области на социальную сферу в 2025 году составила 737 миллиардов рублей, что на 62 миллиарда рублей или 9% больше, чем годом ранее, сообщила первый заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.
Наибольший объем финансирования – 251 миллиард рублей – был направлен на обеспечение деятельности почти 1,5 тысячи государственных и муниципальных учреждений. По сравнению с 2024 годом расходы по этому направлению увеличились на 25 миллиардов рублей, что обусловлено индексацией заработной платы работников бюджетной сферы и ростом нормативных затрат на оказание государственных услуг.
"На строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в 2025 году было направлено 128 миллиардов рублей. Финансирование обеспечило проведение работ на 452 объектах. По сравнению с предыдущим годом объем расходов снизился на 11 миллиардов рублей. Это связано прежде всего с завершением строительства и капитального ремонта ряда объектов образования, окончанием реализации федерального проекта "Современная школа", а также корректировкой проектной документации по отдельным объектам", – указывается в релизе пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.
На обязательное медицинское страхование неработающих граждан было направлено 69 миллиардов рублей. Рост к 2024 году на 13 миллиардов рублей связан с повышением размера тарифа страхового взноса.
"Финансирование мер поддержки детей и семей с детьми достигло 57 миллиардов рублей (+1 миллиард рублей к уровню 2024). Расходы на льготное лекарственное обеспечение для почти 516 тысяч получателей составили 32 миллиарда рублей, увеличившись на 5 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов рублей направлено на компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, что также на 5 миллиардов рублей превышает уровень 2024 года", – отмечается в сообщении.
Отдельное внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей – все предусмотренные меры профинансированы в полном объеме, заключили в пресс-службе.
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