Краткий пересказ от РИА ИИ Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненного взрывом украинского дрона три сим-карты.

По предположению заведующего хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы, сим-карты могли использоваться как поражающий элемент.

Сим-карты сложнее обнаружить с помощью рентгена, чем металлические элементы.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненого взрывом украинского дрона три сим-карты, они могли использоваться как поражающий элемент, рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян.

Видео с рассказом хирурга Скадовской ЦРБ, куда поступил пострадавший от взрыва беспилотника ВСУ , предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Есть пластмассовые (поражающие элементы - ред.). Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем", - рассказал Мнацаканян.

По словам хирурга, ВСУ часто используют пластик в своих взрывных устройствах. По его предположению, карты могли использоваться как поражающий элемент – кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а вот обнаружить с помощью рентгена такие элементы сложнее, чем "традиционный" металл.

Мнацаканян отметил, что извлекать сим-карты из тела раненого врачам пришлось впервые.

"Это первый раз мы такое видели. Как раз был губернатор у нас в этот момент, когда мы оперировали. Он их (сим-карты - ред.) забрал, отдал органам для исследования", - рассказал он.