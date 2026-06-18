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Хирурги извлекли три сим-карты из тела раненного при взрыве дрона - РИА Новости, 18.06.2026
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02:15 18.06.2026 (обновлено: 02:31 18.06.2026)
Хирурги извлекли три сим-карты из тела раненного при взрыве дрона

Мнацаканян: ВСУ могут использовать в дронах сим-карты как поражающий элемент

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Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненного взрывом украинского дрона три сим-карты.
  • По предположению заведующего хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы, сим-карты могли использоваться как поражающий элемент.
  • Сим-карты сложнее обнаружить с помощью рентгена, чем металлические элементы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненого взрывом украинского дрона три сим-карты, они могли использоваться как поражающий элемент, рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян.
Видео с рассказом хирурга Скадовской ЦРБ, куда поступил пострадавший от взрыва беспилотника ВСУ, предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Есть пластмассовые (поражающие элементы - ред.). Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем", - рассказал Мнацаканян.
По словам хирурга, ВСУ часто используют пластик в своих взрывных устройствах. По его предположению, карты могли использоваться как поражающий элемент – кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а вот обнаружить с помощью рентгена такие элементы сложнее, чем "традиционный" металл.
Мнацаканян отметил, что извлекать сим-карты из тела раненого врачам пришлось впервые.
"Это первый раз мы такое видели. Как раз был губернатор у нас в этот момент, когда мы оперировали. Он их (сим-карты - ред.) забрал, отдал органам для исследования", - рассказал он.
Сам Мирошник, в свою очередь, предположил, что сим-карты использовались в дроне как запчасти.
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