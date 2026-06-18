ПВО сбила 234 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за 13 часов уничтожили 234 украинских беспилотника над территорией России.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 12 областей и Республики Крым.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средства ПВО за 13 часов уничтожили 234 украинских беспилотника над территорией России, сообщили Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18