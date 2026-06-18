Путин назвал Вьетнам надежным союзником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вьетнам является надежным партнером и союзником России.
- В Казани проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Вьетнам является надежным партнером и союзником России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вьетнам – это наш давний и надежный партнер, и не только партнер, но и союзник. Российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи", - отметил Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.