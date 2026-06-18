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Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России - РИА Новости, 18.06.2026
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15:41 18.06.2026
Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России

Путин назвал премьера-министра Лаоса Сонсая Сипхандона добрым другом России

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона добрым другом России.
  • Переговоры Путина с премьер-министром Лаоса прошли на саммите Россия-АСЕАН в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона добрым другом России.
Путин продолжил серию международных встреч на саммите Россия-АСЕАН в Казани переговорами с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
"Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Лаоса.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
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РоссияЛаосКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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