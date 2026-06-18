Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона добрым другом России.
- Переговоры Путина с премьер-министром Лаоса прошли на саммите Россия-АСЕАН в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона добрым другом России.
"Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Лаоса.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.