Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмены Подмосковья обращались на горячую линию ЦУР более 21 тыс раз - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:36 18.06.2026
Бизнесмены Подмосковья обращались на горячую линию ЦУР более 21 тыс раз

Предприниматели Подмосковья звонили на горячую линию ЦУР "Бизнес" 21,2 тыс раз

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 2023 года предприниматели и производственники Подмосковья обращались на горячую линию центра управления регионом (ЦУР) "Бизнес" 21,2 тысячи раз, еще 4,7 тысячи обращений поступило через инвестиционный портал Московской области, сообщает пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
"ЦУР "Бизнес" заработал в Московской области в 2023 году и с того времени деятельность его была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов идут через девять каналов связи наиболее популярными среди которых остается звонок на "горячую линию", обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через Инвестпортал Подмосковья", — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Мужчина работает за ноутбуком на предприятии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ЦУР Подмосковья помог предприятиям сохранить 33 миллиарда рублей инвестиций
13 октября 2025, 12:01
Раньше предприниматели могли обратиться за помощью или консультацией по восьми каналам связи, сейчас их тринадцать. Среди них — телефон горячей линии, электронная почта, инвестиционный портал Московской области, почта губернатора, соцсети, приемная правительства региона, уполномоченный по защите предпринимателей, платформа обратной связи, встречи с бизнесом, ИИ-помощник София, органы местного самоуправления, портал общероссийского народного фронта и портал правительства Московской области.
Поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Предприниматели проводят бизнес-встречу - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Больше 1,2 тыс субъектов МСП Подмосковья получили помощь в 2025 году
26 мая, 14:23
 
Твой бизнесМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала