Бизнесмены Подмосковья обращались на горячую линию ЦУР более 21 тыс раз

"ЦУР "Бизнес" заработал в Московской области в 2023 году и с того времени деятельность его была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов идут через девять каналов связи наиболее популярными среди которых остается звонок на "горячую линию", обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через Инвестпортал Подмосковья", — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.