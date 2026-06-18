Бизнесмены Подмосковья обращались на горячую линию ЦУР более 21 тыс раз

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 2023 года предприниматели и производственники Подмосковья обращались на горячую линию центра управления регионом (ЦУР) "Бизнес" 21,2 тысячи раз, еще 4,7 тысячи обращений поступило через инвестиционный портал Московской области, сообщает пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
"ЦУР "Бизнес" заработал в Московской области в 2023 году и с того времени деятельность его была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов идут через девять каналов связи наиболее популярными среди которых остается звонок на "горячую линию", обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через Инвестпортал Подмосковья", — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Раньше предприниматели могли обратиться за помощью или консультацией по восьми каналам связи, сейчас их тринадцать. Среди них — телефон горячей линии, электронная почта, инвестиционный портал Московской области, почта губернатора, соцсети, приемная правительства региона, уполномоченный по защите предпринимателей, платформа обратной связи, встречи с бизнесом, ИИ-помощник София, органы местного самоуправления, портал общероссийского народного фронта и портал правительства Московской области.
Поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".