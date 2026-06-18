В Красноярском крае пожарный спас трех тонущих детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожарный МЧС Павел Николаев со своими друзьями спас трех детей в Красноярском крае, которых унесло течением во время перехода реки вброд.

Мальчики 12 лет переходили реку Чадобец в селе Заледеево после рыбалки.

Спасательная операция длилась около 40 минут, после чего мальчиков передали медикам.

КРАСНОЯРСК, 18 июн – РИА Новости. Пожарный МЧС Павел Николаев со своими друзьями спас в Красноярском крае трех мальчиков, когда их унесло течением во время перехода реки вброд, сообщает краевой главк МЧС РФ.

По данным ведомства, 13 июня водитель пожарного автомобиля отдельного поста пожарно-спасательной части №90 Павел Николаев с друзьями Владимиром Сизых и Евгением Верхотуровым отдыхали семьями на берегу реки Чадобец в селе Заледеево. В этот момент они заметили группу детей, которые пытались перейти реку.

"Трое мальчишек 12 лет после рыбалки переходили речку вброд, когда их понесло течением. Ребята были без присмотра взрослых, так что позаботиться о безопасности было некому. Павел Николаев, Владимир Сизых и Евгений Верхотуров не растерялись и бросились на помощь детям", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, дети находились в панике и пытались схватиться за спасителей, что усложняло операцию. Спасение длилось около 40 минут, после чего мальчиков передали медикам, которые оказали им необходимую помощь.