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В Красноярском крае пожарный спас трех тонущих детей - РИА Новости, 18.06.2026
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09:55 18.06.2026
В Красноярском крае пожарный спас трех тонущих детей

В Красноярском крае спасли трех детей, которых унесло течением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожарный МЧС Павел Николаев со своими друзьями спас трех детей в Красноярском крае, которых унесло течением во время перехода реки вброд.
  • Мальчики 12 лет переходили реку Чадобец в селе Заледеево после рыбалки.
  • Спасательная операция длилась около 40 минут, после чего мальчиков передали медикам.
КРАСНОЯРСК, 18 июн – РИА Новости. Пожарный МЧС Павел Николаев со своими друзьями спас в Красноярском крае трех мальчиков, когда их унесло течением во время перехода реки вброд, сообщает краевой главк МЧС РФ.
По данным ведомства, 13 июня водитель пожарного автомобиля отдельного поста пожарно-спасательной части №90 Павел Николаев с друзьями Владимиром Сизых и Евгением Верхотуровым отдыхали семьями на берегу реки Чадобец в селе Заледеево. В этот момент они заметили группу детей, которые пытались перейти реку.
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"Трое мальчишек 12 лет после рыбалки переходили речку вброд, когда их понесло течением. Ребята были без присмотра взрослых, так что позаботиться о безопасности было некому. Павел Николаев, Владимир Сизых и Евгений Верхотуров не растерялись и бросились на помощь детям", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, дети находились в панике и пытались схватиться за спасителей, что усложняло операцию. Спасение длилось около 40 минут, после чего мальчиков передали медикам, которые оказали им необходимую помощь.
Рассматривается вопрос об их награждении, добавили в главке.
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