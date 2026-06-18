В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадал боец "Орлана"

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"️В городе Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан". В результате детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение руки. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана первая помощь. Для продолжения лечения пострадавший направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".