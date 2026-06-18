В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадал боец "Орлана"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Шебекино боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение руки в результате детонации FPV-дрона.
- Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь, а затем направили в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«
"️В городе Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан". В результате детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение руки. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана первая помощь. Для продолжения лечения пострадавший направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что на месте атаки поврежден коммерческий объект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18