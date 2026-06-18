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В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадал боец "Орлана" - РИА Новости, 18.06.2026
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21:08 18.06.2026 (обновлено: 21:10 18.06.2026)
В Шебекино при детонации FPV-дрона пострадал боец "Орлана"

Боец подразделения "Орлан" пострадал в городе Шебекино при детонации FPV-дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Шебекино боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение руки в результате детонации FPV-дрона.
  • Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь, а затем направили в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
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"️В городе Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан". В результате детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение руки. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана первая помощь. Для продолжения лечения пострадавший направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".

Уточняется, что на месте атаки поврежден коммерческий объект.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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