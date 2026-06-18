Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при атаке на автобус под Брянском

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"Медицинская помощь оказана в полном объеме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.