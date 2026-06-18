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Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при атаке на автобус под Брянском - РИА Новости, 18.06.2026
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19:01 18.06.2026
Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при атаке на автобус под Брянском

Мурашко: медпомощь пострадавшим при атаке ВСУ на автобус оказали в полном объеме

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медпомощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области оказана в полном объеме, заявил Михаил Мурашко.
  • Все пациенты полностью стабилизированы, расказал министр здравоохранения России.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Медпомощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области оказана в полном объеме, пациенты полностью стабилизированы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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"Медицинская помощь оказана в полном объеме. Это спортивная команда с сопровождающими взрослыми, получившими ранения в результате атаки беспилотника. Полностью стабилизированы пациенты все", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Министр также отметил, что система оказания медицинской помощи всем пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области сработала слаженно.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоБрянская областьГеленджикРоссияЕгор КовальчукВладимир ПутинМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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