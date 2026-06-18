Восточный Тимор готов открыть посольство в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Восточного Тимора Шанан Гужмао заявил о готовности обсуждать открытие посольства России в стране.
- Шанан Гужмао также выразил намерение рассмотреть вопрос открытия посольства Восточного Тимора в России.
- Встреча президента России Владимира Путина с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао прошла на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Восточный Тимор готов обсуждать открытие у себя посольства РФ, а также рассмотреть вопрос открытия своего посольства в России, заявил премьер страны Шанан Гужмао.
Президент России Владимир Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао.
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"Все азиатские страны имеют посольства в Москве, и мы тоже, будучи членом АСЕАН, намереваемся иметь посольство в России в будущем. А также приветствуем, что Россия хотела бы открыть посольство в нашей стране, и будем работать по линии министерств иностранных дел в этой связи для того, чтобы начать предварительные обсуждения", - сказал Гужмао в ходе встречи с Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.