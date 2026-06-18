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Посольство России оценило ситуацию с ядерным оружием в Финляндии - РИА Новости, 18.06.2026
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11:48 18.06.2026
Посольство России оценило ситуацию с ядерным оружием в Финляндии

Посольство: изменения в ядерном законодательстве Финляндии стимулируют эскалацию

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
  • Посольство России в Хельсинки заявило, что изменение финского законодательства по ядерному оружию будет способствовать эскалации напряженности и деградации ситуации с безопасностью в Балтийско-Арктическом регионе.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изменение финского законодательства по ядерному оружию будет способствовать эскалации напряженности и деградации ситуации с безопасностью в Балтийско-Арктическом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Безусловно, изменение финского законодательства в сфере ядерного оружия будет иметь серьезные негативные последствия, способствуя дальнейшей эскалации напряженности и деградации ситуации в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе", - сообщили агентству в дипмиссии.
Дипломаты добавили, что это далеко не первый шаг Хельсинки в данном направлении.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Парламент Финляндии одобрил отмену запрета на хранение ядерного оружия
17 июня, 14:29
 
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