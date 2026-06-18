Посольство России оценило ситуацию с ядерным оружием в Финляндии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изменение финского законодательства по ядерному оружию будет способствовать эскалации напряженности и деградации ситуации с безопасностью в Балтийско-Арктическом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.