Посольство России оценило ситуацию с ядерным оружием в Финляндии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
- Посольство России в Хельсинки заявило, что изменение финского законодательства по ядерному оружию будет способствовать эскалации напряженности и деградации ситуации с безопасностью в Балтийско-Арктическом регионе.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изменение финского законодательства по ядерному оружию будет способствовать эскалации напряженности и деградации ситуации с безопасностью в Балтийско-Арктическом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Парламент Финляндии в среду одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
"Безусловно, изменение финского законодательства в сфере ядерного оружия будет иметь серьезные негативные последствия, способствуя дальнейшей эскалации напряженности и деградации ситуации в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе", - сообщили агентству в дипмиссии.
Дипломаты добавили, что это далеко не первый шаг Хельсинки в данном направлении.