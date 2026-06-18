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Диетолог назвал самый вредный попкорн - РИА Новости, 18.06.2026
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14:51 18.06.2026
Диетолог назвал самый вредный попкорн

Поляков: попкорн с добавками может вызвать расстройство пищевого поведения

Попкорн
Попкорн - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Попкорн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление попкорна с ароматизаторами или подсластителями может привести к нарушению пищевого поведения, рассказал диетолог Антон Поляков.
  • Попкорн, особенно с добавлением сахара, вызывает сильнейший выброс эндорфина и может считаться пищевым наркотиком.
  • Употребление соленого попкорна повышает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, а у детей сладкие и соленые виды попкорна могут вызывать сильные перепады настроения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Употребление попкорна с ароматизаторами или подсластителями может привести к нарушению пищевого поведения, рассказал диетолог Антон Поляков.
"Такой попкорн является пищевым наркотиком. Особенно сладкие варианты. Кроме того, сочетание жира, сахара и соли вызывает сильнейший выброс эндорфина - гормона радости. Очень сильно меняется картина по выработке различных нейромедиаторов. Это приводит к расстройству пищевого поведения", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, попкорн сам по себе не самый полезный продукт, поскольку готовится с большим количеством масла, богатого Омега-6, и эта группа кислот усиливает воспаления. Также он отметил, что употребление соленого попкорна повышает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. У детей сладкие и соленые виды попкорна могут вызывать сильные перепады настроения, особенно в вечернее время, добавил Поляков.
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