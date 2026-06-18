Диетолог назвал самый вредный попкорн

По словам диетолога, попкорн сам по себе не самый полезный продукт, поскольку готовится с большим количеством масла, богатого Омега-6, и эта группа кислот усиливает воспаления. Также он отметил, что употребление соленого попкорна повышает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. У детей сладкие и соленые виды попкорна могут вызывать сильные перепады настроения, особенно в вечернее время, добавил Поляков.