Диетолог назвал самый вредный попкорн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление попкорна с ароматизаторами или подсластителями может привести к нарушению пищевого поведения, рассказал диетолог Антон Поляков.
- Попкорн, особенно с добавлением сахара, вызывает сильнейший выброс эндорфина и может считаться пищевым наркотиком.
- Употребление соленого попкорна повышает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, а у детей сладкие и соленые виды попкорна могут вызывать сильные перепады настроения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Употребление попкорна с ароматизаторами или подсластителями может привести к нарушению пищевого поведения, рассказал диетолог Антон Поляков.
"Такой попкорн является пищевым наркотиком. Особенно сладкие варианты. Кроме того, сочетание жира, сахара и соли вызывает сильнейший выброс эндорфина - гормона радости. Очень сильно меняется картина по выработке различных нейромедиаторов. Это приводит к расстройству пищевого поведения", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, попкорн сам по себе не самый полезный продукт, поскольку готовится с большим количеством масла, богатого Омега-6, и эта группа кислот усиливает воспаления. Также он отметил, что употребление соленого попкорна повышает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. У детей сладкие и соленые виды попкорна могут вызывать сильные перепады настроения, особенно в вечернее время, добавил Поляков.
Главный диетолог Москвы рассказала, как полезнее готовить попкорн
22 января 2024, 08:41