Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июле ожидается аномальная жара в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане.
- Температура воздуха будет выше климатической нормы в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края.
- Прохладнее обычного будет на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области и в других регионах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аномальная жара в июле ожидается в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"В июле температура воздуха ожидается выше климатической нормы в Мурманской области, восточных районах Карелии, а также на севере Архангельской области и юго-востоке Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан). Теплее нормы – в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края", – пояснила синоптик.
Паршина добавила, что прохладнее обычного будет погода на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, на севере Приволжского округа (Кировская область, Пермский край), на Урале (Свердловская область), а также на севере Западной Сибири (Ханты-Мансийский округ и часть Ямало-Ненецкого).