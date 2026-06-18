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Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле - РИА Новости, 18.06.2026
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00:52 18.06.2026
Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле

Аномальная жара ожидается в Мурманской и Архангельской областях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители города отдыхают у фонтанов
Жители города отдыхают у фонтанов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле ожидается аномальная жара в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане.
  • Температура воздуха будет выше климатической нормы в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края.
  • Прохладнее обычного будет на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области и в других регионах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аномальная жара в июле ожидается в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"В июле температура воздуха ожидается выше климатической нормы в Мурманской области, восточных районах Карелии, а также на севере Архангельской области и юго-востоке Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан). Теплее нормы – в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края", – пояснила синоптик.
Паршина добавила, что прохладнее обычного будет погода на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, на севере Приволжского округа (Кировская область, Пермский край), на Урале (Свердловская область), а также на севере Западной Сибири (Ханты-Мансийский округ и часть Ямало-Ненецкого).
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ОбществоАрхангельская областьРеспублика КарелияРеспублика ДагестанЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
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