Один из крымских поездов отменили из-за временной остановки движения на ж/д

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на одном из участков Крымской железной дороги временно остановлено.
- Поезд № 168/167 Симферополь — Москва отменяется, пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поезд Симферополь — Москва отменили из-за временной остановки движения на одном из участков Крымской железной дороги, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах. <...> Отменяется поезд 168/167", — говорится в релизе.
Пассажиров этого поезда планируется пересадить на другие составы "Таврии". Они смогут вернуть билеты без удержания сборов.
Как сообщили в компании позже, из-за перекрытия меняется график и других поездов. Со станций Севастополь и Симферополь людей доставят до места посадки автобусами.
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