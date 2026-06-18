Один из крымских поездов отменили из-за временной остановки движения на ж/д

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поезд Симферополь — Москва отменили из-за временной остановки движения на одном из участков Крымской железной дороги, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

Пассажиров этого поезда планируется пересадить на другие составы "Таврии". Они смогут вернуть билеты без удержания сборов.