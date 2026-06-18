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Один из крымских поездов отменили из-за временной остановки движения на ж/д - РИА Новости, 18.06.2026
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14:15 18.06.2026 (обновлено: 15:22 18.06.2026)
Один из крымских поездов отменили из-за временной остановки движения на ж/д

На участке Крымской железной дороги временно остановили движение

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на одном из участков Крымской железной дороги временно остановлено.
  • Поезд № 168/167 Симферополь — Москва отменяется, пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поезд Симферополь — Москва отменили из-за временной остановки движения на одном из участков Крымской железной дороги, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах. <...> Отменяется поезд 168/167", — говорится в релизе.
Пассажиров этого поезда планируется пересадить на другие составы "Таврии". Они смогут вернуть билеты без удержания сборов.
Как сообщили в компании позже, из-за перекрытия меняется график и других поездов. Со станций Севастополь и Симферополь людей доставят до места посадки автобусами.
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