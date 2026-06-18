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Группировка "Центр" уничтожила до 285 боевиков ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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12:33 18.06.2026
Группировка "Центр" уничтожила до 285 боевиков ВСУ

ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю.
  • Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили до 285 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Красноярское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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