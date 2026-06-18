Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю.
- Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили до 285 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Красноярское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.