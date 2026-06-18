Группировка "Центр" уничтожила до 285 боевиков ВСУ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили до 285 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку, сообщило в четверг Минобороны РФ.