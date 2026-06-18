Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 18.06.2026 (обновлено: 13:24 18.06.2026)
В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Туск: подозреваемого в убийстве Скрепецкого задержали, у него паспорт Грузии

© Фото : Policja LubelskaПодозреваемый в участии в убийстве россиянина в Белой Подляске, Польша
Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Белой Подляске, Польша - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Policja Lubelska
Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Белой Подляске, Польша
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого задержали в Польше.
  • Спецслужбы Польши работают над установлением заказчика убийства.
ВАРШАВА, 18 июня — РИА Новости. Польские полицейские задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого, сообщил премьер-министр Дональд Туск.
"Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Белой Подляске задержан полицейскими Люблинского воеводства и сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Он пользуется грузинским паспортом", — написал Туск на платформе Х.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Польше освободили двух задержанных по делу об убийстве Скрепецкого
17 июня, 13:39
Сейчас спецслужбы работают над установлением заказчика убийства, добавил он.
Полиция Люблинского воеводства уточнила, что подозреваемого задержали под Варшавой. При себе у него был паспорт, выданный на имя 36-летнего гражданина Грузии.
Полиция также опубликовала в соцсети X фото задержанного, который лежит на паркете закованный в наручники и кандалы.
Скрепецкого убили 15 июня на автостоянке в Белой Подляске. По информации прокуратуры, неизвестный мужчина трижды выстрелил в него из короткоствольного оружия, а когда тот упал — сделал еще два выстрела. Сообщалось, что по этому делу задержали двоих граждан Белоруссии, но вскоре их отпустили за отсутствием доказательств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Зеленский — не орел: Польша дезертирует с поля битвы с Россией
Вчера, 08:00
 
В миреПольшаЛюблинское воеводствоРоссияДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала