В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого задержали в Польше.
- Спецслужбы Польши работают над установлением заказчика убийства.
ВАРШАВА, 18 июня — РИА Новости. Польские полицейские задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого, сообщил премьер-министр Дональд Туск.
"Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Белой Подляске задержан полицейскими Люблинского воеводства и сотрудниками Агентства внутренней безопасности. Он пользуется грузинским паспортом", — написал Туск на платформе Х.
Сейчас спецслужбы работают над установлением заказчика убийства, добавил он.
Полиция также опубликовала в соцсети X фото задержанного, который лежит на паркете закованный в наручники и кандалы.
Скрепецкого убили 15 июня на автостоянке в Белой Подляске. По информации прокуратуры, неизвестный мужчина трижды выстрелил в него из короткоствольного оружия, а когда тот упал — сделал еще два выстрела. Сообщалось, что по этому делу задержали двоих граждан Белоруссии, но вскоре их отпустили за отсутствием доказательств.